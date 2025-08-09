Adana'da bekçi, çocuk işçiyi darp etti: Valilik soruşturma başlattı

Adana'da gece bekçisi Koray K, bir markette çırak olarak çalışan A.Ç. isimli 'çocuk işçiyi' darbetti.

Olay, önceki gün Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kadrosunda çalışan gece bekçisi Koray K, izinli olduğu saatlerde marketten marul siparişi verdi.

ÜRÜNÜ BEĞENMEDİ

Ramazan Gündeş'e ait iş yerinde çırak olarak çalışan A.Ç, siparişi götürerek teslim etti. Kısa bir süre sonra marketi arayan Koray K, ürünü beğenmediğini söyledi.

Gündeş de ürünü iade edebileceğini belirtti. Markete gelen Koray K, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle A.Ç. ile tartışmaya başladı.

Koray K, A.Ç'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Darp raporu alan A.Ç, ailesiyle Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne giderek Koray K'den şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahsi geçen olayda A.Ç'yi darbedenin, çarşı ve mahalle bekçisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bekçinin, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatına istinaden mevcutlu olarak adliyeye sevk edildiği ve hakkında idari soruşturma da başlatıldığı kaydedildi.