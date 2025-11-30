Adana'da berber dükkanında silahlı çatışma: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Adana'da berberde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayhan Bozateş (37) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu'nun tedavileri devam ediyor.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir berber dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

***

NE OLMUŞTU?

Adana’da bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır 7 kişi yaralanmıştı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir berber dükkanında meydana gelmişti. Husumetli iki grup, iddiaya göre berber dükkanında bir araya gelerek tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Dükkan dışında da devam eden çatışmada E.B. (24), A.B. (37), A.D. (40), F.E. (50), A.D. (44), Z.D. ve O.B. yaralanmıştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.