Adana'da bir erkek annesini, anneannesini ve babasını başından vurdu: 2 ölü, 1 yaralı
Adana'da 26 yaşındaki S.A. isimli erkek, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. Şüpheli S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adana'da, S.A. isimli erkek, uykudaki annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'yi tabancayla başından vurdu.
Olayda anne ve anneanne hayatını kaybederken, baba ise ağır yaralandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen S.A. (26), annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'ye (80), evde uyudukları sırada tabancayla ateş etti.
S.A'nın haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, anne Mintaha Aydın ve anneanne Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan İlyas Aydın ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlyas Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.