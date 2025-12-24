Adana'da bir erkek, iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir erkek, iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Seyhan Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 46 yaşındaki İbrahim Kiracı isimli erkeğin, 11 yaşındaki Doruk ve 13 yaşındaki Derin’in yaşamına son verdiği öğrenildi. Doruk’un engelli olduğu öğrenildi.

Olayın ardından sonra üst kattaki eve çıkarak burada yaşayanlara çocukların yaşamına son verdiğini söylediği öğrenilen fail, tekrar eve dönerek intihar etti.

Kiracı’nın ardından aynı silahla intihar ettiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim Kiracı ve çocukların cansız bedenlerini buldu. Cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.