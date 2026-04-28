Adana'da bir erkek kızını bıçakla ağır yaraladı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, babası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, saat 19.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.K. isimli erkek ve kızı S.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., yanındaki kesici aletle S.K.’yi hedef aldı. Vücuduna iki bıçak darbesi alan 35 yaşındaki S.K., yere yığıldı. Fail Y.K. ise saldırının ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.