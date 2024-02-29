Adana'da bir evde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Onur Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda bir valizde 36 bin uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu ve silahla ilgili yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.