Adana'da bir evde çıkan yangın, bitişikteki evi de yaktı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki başka bir eve de sıçradı. Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kösreli Mahallesi'ndeki Ömer A.'ya ait tek katlı evde çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Alevler, bitişikteki Ekrem A.'ya ait tek katlı eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.