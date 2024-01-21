Adana'da bir evde kalaşnikof tüfek ve 2 çelik yelek ele geçirildi
Kaynak: AA
Adana'da kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 çelik yelek ele geçirilen ikametteki 1 şüpheli tutuklandı.
Ekipler, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 150 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirildi.
Polis ekipleri, ikametteki Hüseyin B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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