Adana'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı: Bir temizlik işçisi fenalaştı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir evden 8 kamyonet dolusu atık çöp çıktı. Abdullah Aslan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşular, polise ihbarda bulundu.

Polisler, evin içinin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Olay yerine Seyhan Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ekip gönderildi. Ekipler evde temizlik çalışmasına başladı. Evden çıkarılan atıklar, kamyonetlere yüklenip, kent çöplüğüne taşındı.

Temizlik çalışması esnasında işçilerden biri fenalaştı. Başı dönen ve titrediği görülen çalışan, arkadaşları tarafından evden çıkarıldı.

Fenalaşan işçi için çağrılan ambulansta tedavi edilirken, ekipler, böceklerin sardığı evi temizledikten sonra ilaçladı.

'15 YILDIR EVDE ÇÖP BİRİKTİRİYOR'

Mahallede oturan 50 yaşındaki Osman Köksel, Aslan'ın hasta olduğunu ve 15 yıldır çöp biriktirdiğini belirterek, “Psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Ara sıra tedaviye gidiyor ancak döndüğünde yine aynı. Burada para edecek bir şey de yok. Milletin çoluğu, çocuğu var. Sinek ve böcek her şey geliyor. Ev temizlensin, 2 hafta sonra yine aynısı olacak. Ben kendimi bildim bileli bu ev böyle" ifadelerini kullandı.