Adana'da bir evden iki traktör çöp çıkarıldı
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediye ekipleri, atık biriktirilen evden iki traktör çöp topladı.
İstiklal Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.Ç'nin (78), yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evinde çöp biriktirdiği belirlendi.
Seyhan Belediyesi ekipleri, koruyucu kıyafet giyip maske takarak eve girdi.
Oda, koridor ve bahçede istiflenen atıklar, ekiplerin çalışmasıyla ikametten çıkarıldı.
İki traktöre doldurulan çöpler, bertaraf tesisine götürüldü.