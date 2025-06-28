Adana'da bir kadın, kayınbiraderi tarafından öldürüldü!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 26 Haziran'da kayınbiraderi Eyüp A. (25) tarafından bıçaklanan Sebahat A. (33), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eyüp A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Sebahat A. isimli kadın, kayıbiraderi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Belediyeevleri Mahallesi'nde, 26 Haziran'da kayınbiraderi Eyüp A. (25) tarafından bıçaklanan Sebahat A. (33), tedavi gördüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli Eyüp A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı