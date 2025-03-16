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Adana'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

Güncel
  • 16.03.2025 19:46
  • Giriş: 16.03.2025 19:46
  • Güncelleme: 16.03.2025 19:49
Kaynak: AA
Adana'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde İbrahim Y. (27), aralarında alacak nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen amcasının oğlu Yakup Y'ye (29) sokakta tabancayla ateş açtı.

Yakup Y'nin yaralandığını gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yakup Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakup Y'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı İbrahim Y, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

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