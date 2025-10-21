Adana'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, İlyas Ünalan (54) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri olduğu görüldü.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.