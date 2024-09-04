Adana'da bir kişi silahla ve patlayıcıyla yapılan saldırıda yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yamaçlı Mahallesi'nde Azem Ş, sokakta iki kişiyle konuştuğu sırada atılan patlayıcının infilak etmesi ve silahla ateş açılması nedeniyle yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Azem Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde Azem Ş, sokakta motosikletli iki kişiyle konuştuğu sırada yakınına düşen patlayıcı infilak ediyor.

Daha sonra Azem Ş, motosikletteki iki kişi ve yakınlarındaki bir çocuk panikle olay yerinden kaçıyor.

Azem Ş, korunmak için park halindeki bir otomobilin yanına saklandığı sırada da art arda silah sesi duyuluyor.