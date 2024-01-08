Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 23:25
  • Giriş: 08.01.2024 23:25
  • Güncelleme: 08.01.2024 23:26
Kaynak: AA
Adana'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Ceyhan ilçesinde bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Turan Rigan'ın (44) ölümüne ilişkin 5 Ocak'ta gözaltına alınan M.B, O.Ç, B.U. ve G.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabancayla 2 tüfek ve kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

21 Aralık'ta, evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan silahlı saldırıya uğramış, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Rigan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 