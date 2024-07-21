Adana'da çardak direği kırıldı, üzerindekiler aşağı düştü: 4 yaralı

Adana’nın Feke ilçesinde akşam saat 17.00 sularında ilçeye bağlı Keklikçi Mahallesi’nde Mustafa Ağca’ya ait evde taşıyıcı direklerden birisinin kırılması sonucu çöken çardaktaki 4 kişi düşerek yaralandı.

Adana’nın Feke ilçesinde çardak direğinin kırılması sonucu çardakta bulunan 4 kişi aşağı düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 17.00 sularında ilçeye bağlı Keklikçi Mahallesi’nde Mustafa Ağca’ya ait evde meydana geldi. Evin önündeki çardak, taşıyıcı direklerden birisinin kırılması sonucu üzerindeki 4 kişi ile birlikte yaklaşık 2.5 metreden aşağı düştü.

Çardaktaki Sacide G., Okan G., Ayşe G. ve Leyla A. yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, durumu ağır olan Sacide G. ambulans helikopterle Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise Feke Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.