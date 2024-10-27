Adana'da çevre illerde de hissedilen 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'da çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu bildirildi.

Depremin merkez üssü ise Kozan olarak açıklandı.

AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:5.0 (Mw) Yer: Kozan (Adana) Tarih: 2024-10-27 Saat: 20:07:09 TSİ Enlem: 37.65694 N Boylam: 35.93833 E Derinlik: 20.13 km"

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: SAHA TARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından söz konusu depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ KÖŞGER: AN İTİBARIYLA TESPİT EDİLEN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup, an itibarı ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan, Allah beterinden korusun" dedi.