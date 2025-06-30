Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mahyalar Mahallesi Batmanlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.