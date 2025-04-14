Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Pınar Mahallesi'nde E.M.A. (21) ile A.T. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş açan A.T, E.M.A'yı bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.M.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.