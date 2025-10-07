Adana'da çıkan yangında ev çöktü: Engelli 2 kişi hayatını kaybetti
Adana Saimbeyli’de sobadan çıktığı belirtilen yangında işitme ve konuşma engelli iki kardeş hayatını kaybetti. Ev çökerken alevler yandaki eve de sıçradı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında çöken evdeki işitme ve konuşma engelli kardeşler 84 yaşındaki Mustafa Menteş ve 65 yaşındaki Sıtkı Menteş hayatını kaybetti.
Saimbeyli ilçesi Naltaş Mahallesi’nde işitme ve konuşma engelli Mustafa ve Sıtkı Menteş kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Alevlerin sardığı ev çökerken, yangın yandaki eve de sıçradı.
Alevleri fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.
Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.