Adana'da çocuğa cinsel istismar: Ev sahibi tutuklandı

Adana'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan M.M'nin (60), 1 Eylül'de, alt katında oturan kiracısı D.C'nin 8 yaşındaki erkek torunu E.B'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Çocuğun durumu anlattığı aile, olaydan sonra kaçan şüpheli hakkında şikayette bulundu.

DARP EDİLDİ, EVİ TAŞLANDI

Bir hafta sonra evine dönen zanlı, mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Mahalleli, M.M'nin yaşadığı evi taşladı, ardından sprey boya ile duvarlarına ’çocuk tacizcisi’, ’daha 8 yaşında’, ’adalet sağlanacak’ şeklinde yazılar yazdı.

Ağır yaralanan M.M. hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.M, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.