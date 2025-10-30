Adana'da coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkulu görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyetin 102. Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarında on binlerce Adanalı, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Saat 19:23’te Uğur Mumcu Meydanı’na doğru, ellerinde meşaleler ve pankartlarla yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve Adanalılar katıldı.

Kortejde protokol; “İlelebet Cumhuriyet” yazılı pankart taşıdı.Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan Adanalılar, 29 Ekim’i, sanatçı Güneş’in verdiği konserle kutladı.

ZEYDAN KARALAR’A ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI

Zeydan Karalar’a Özgürlük sloganlarının atıldığı ve dövizlerinin taşındığı kutlamalarda konser bölümünden önce Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, milletvekilleri ve siyasiler, Cumhuriyetin önemi ve Adanalıların Cumhuriyete bağlılığı konularına değindi.

''EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR''

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Uğur Mumcu Meydanı’ndaki kalabalığa seslenerek, “Bugün sadece bir bayramı değil, bir milletin yeniden doğuşunu kutluyoruz. 29 Ekim 1923’te Atatürk ve arkadaşları dünyaya haykırdı: ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!’ O günden sonra milletimizin başı dik, kalbi özgür oldu” ifadelerini kullandı.

ADANA CUMHURİYETİN KALBİNDE

Geçer, Adana’nın Cumhuriyet tarihindeki önemine dikkat çekerek, “Bu topraklar, Kuvayı Milliye’nin ilk nefesini aldığı yerdir. O ateş burada yandı, o kararlılık burada doğdu. Şimdi, o büyük emanete sahip çıkma zamanı” dedi. Cumhuriyetin, halkın eşitliği, adaleti ve özgürlüğü demek olduğunu vurgulayan Geçer, Adanalılara birlik çağrısı yaptı.

“BİZİM YOLUMUZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUDUR”

Konuşmasını Atatürk’ün mirasına sahip çıkma mesajıyla tamamlayan Geçer, “Cumhuriyet’ten, demokrasiden ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğiz! El ele, omuz omuza yürüyeceğiz! Biz Mustafa Kemal’in evlatlarıyız. Yaşasın hürriyet! Yaşasın eşitlik! Yaşasın adalet! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kutlamalar, sanatçı Güneş’in konseriyle devam etti.