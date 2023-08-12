Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Adana'da Cumartesi Anneleri'ne destek eylemine müdahale: 39 kişi gözaltında

İHD Adana Şubesi'nin çağrısıyla Cumartesi Anneleri'ne destek vermek için yapılmak istenen basın açıklamasında dördü avukat 39 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 12.08.2023 13:39
  • Giriş: 12.08.2023 13:39
  • Güncelleme: 12.08.2023 13:49
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Adana'da Cumartesi Anneleri'ne destek eylemine müdahale: 39 kişi gözaltında
Fotoğraf: Artı Gerçek

Cumartesi Anneleri bugün bir kez de hukuksuz şekilde gözaltına alınırken Adana'da da Cumartesi Anneleri'ne destek vermek isteyenlere polis müdahale etti. Dördü avukat en az 39 kişi gözaltına alındı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre İHD Adana Şubesi'nin İnönü Parkı'nda düzenlediği "Hakikat ve adalet arayışının mekanı Galatasaray Meydanı Cumartesi Anneleri'nindir" konulu basın açıklamasına polis, Adana Valiliği'nin yasak kararı nedeniyle izin vermedi. Açıklama için parkta toplanan dördü avukat 39 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İHD Adana Şube Başkanı Yakup Ataş, eski İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, avukat Tugay Bek, Eğitim Sen Adana Şuba Başkanı Hüsesyin Kaya, SES Adana Şube Başkanı Enis Akyüz, HDP Adana İl Eş Başkanı Helin Kaya, Adana Ekoloji Platformu Başkanı Yaşar Gökoğlu da bulunuyor.

CUMARTESİ ANNELERİ YİNE GÖZALTINDA

Cumartesi Anneleri'ne bugün Galatasaray Meydanı'nda bir kez daha müdahale eden polis, en az 28 kişiyi gözaltına aldı.

Cumartesi Annelerine 18. kez müdahale: En az 28 kişi gözaltında
BirGün'e Abone Ol