Adana'da Cumartesi Anneleri'ne destek eylemine müdahale: 39 kişi gözaltında

İHD Adana Şubesi'nin çağrısıyla Cumartesi Anneleri'ne destek vermek için yapılmak istenen basın açıklamasında dördü avukat 39 kişi gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri bugün bir kez de hukuksuz şekilde gözaltına alınırken Adana'da da Cumartesi Anneleri'ne destek vermek isteyenlere polis müdahale etti. Dördü avukat en az 39 kişi gözaltına alındı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre İHD Adana Şubesi'nin İnönü Parkı'nda düzenlediği "Hakikat ve adalet arayışının mekanı Galatasaray Meydanı Cumartesi Anneleri'nindir" konulu basın açıklamasına polis, Adana Valiliği'nin yasak kararı nedeniyle izin vermedi. Açıklama için parkta toplanan dördü avukat 39 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İHD Adana Şube Başkanı Yakup Ataş, eski İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, avukat Tugay Bek, Eğitim Sen Adana Şuba Başkanı Hüsesyin Kaya, SES Adana Şube Başkanı Enis Akyüz, HDP Adana İl Eş Başkanı Helin Kaya, Adana Ekoloji Platformu Başkanı Yaşar Gökoğlu da bulunuyor.

Hakikat ve Adalet arayışının mekanı "Galatasaray meydanı Cumartesi Annelerinindir" şiarıyla gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına katılımınızı bekleriz.



Tarih :12.08.2023(Cumartesi)

Yer :İnönü Parkı

Saat :12.00@CmrtesiAnneleri @ihd_genelmerkez pic.twitter.com/6OboBEXSeL — İhd_adana (@ihd_adana) August 11, 2023

CUMARTESİ ANNELERİ YİNE GÖZALTINDA

Cumartesi Anneleri'ne bugün Galatasaray Meydanı'nda bir kez daha müdahale eden polis, en az 28 kişiyi gözaltına aldı.