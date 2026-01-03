Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da dağda mahsur kalan 18 keçi kurtarılmayı bekliyor

Adana Feke'de otladıkları sırada dağa çıkıp mahsur kalan 18 keçi kurtarılmayı bekliyor.

Güncel
  • 03.01.2026 01:42
  • Giriş: 03.01.2026 01:42
  • Güncelleme: 03.01.2026 01:43
Kaynak: DHA
Adana'da dağda mahsur kalan 18 keçi kurtarılmayı bekliyor
Fotoğraf: DHA

Adana'nın Feke ilçesinde, otladıkları sırada dağa çıkıp, mahsur kalan 18 keçi, kurtarılmayı bekliyor.

Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi Kalleciuşağı mevkisinde Dilber Yılmaz, küçükbaş hayvanlarını araziye otlamaya çıkardı. Yılmaz'ın bölgede otlayan hayvanlarından 18 keçisi, kendi kendine dağın sarp kısmında tırmandı. Bulundukları yerden inmeyen keçilere, ulaşımın imkansız olması nedeniyle Yılmaz da ulaşamadı. Dağda mahsur kalan keçilerin kış günü açlık ve susuzluktan ölmesinden korkan Yılmaz, yetkililerden yardım istedi.

BirGün'e Abone Ol