Adana'da denetimlerde 18 motosiklet trafikten men edildi
Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 18 motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Adnan Menderes, Mithat Özsan, Turgut Özal ve Aliya İzzet Begoviç bulvarlarında motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde, tescilsiz, şasi numarası kazınmış ve plakasız olduğu belirlenen 18 motosiklet trafikten men edildi.