Adana'da depremde yıkılan Ekim Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verilen duruşma 6 Şubat'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Ekim Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim Apartmanı müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Akkaya, Tamer Erginkoç ve Cüneyt Akkaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye gelmediğini açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, "Eksiklilerin tamamlanması, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıklara isnat edilen suçun niteliği, yasanın öngördüğü hürriyeti bağlayıcı cezanın alt ve üst sınırları, suç vasfının sanıklar aleyhine değişme ihtimali nazara alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

Müşteki avukatları mütalaaya katıldıklarını belirtti ve sanıklara söz verildi. Sanık Cüneyt Akkaya, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Tahliyemi talep ederim kendimi daha iyi savunmak için tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Diğer sanıklarda önceki savunmalarını tekrar etti ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 6 Şubat'a erteledi.