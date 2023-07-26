Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisi hakim karşısında

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Muzaffer Mete, söz konusu apartmanda 2016 yılından bu yana yaşadığını ve vefat eden kişilerin komşusu olduğunu söyledi.

Yıkılan apartmanın inşaatına 1997 yılında başladığını belirten sanık Mete, şunları söyledi:

"Gerekli fen ve teknik kuralları uygulayarak binayı inşa ettik. Ben müteahhit olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. İlk depremde binada hasar vardı ama yıkılma olmadı. Binada çatlaklar vardı ve gözle görülür bir şekilde denetlenmeye ihtiyacı olduğu belliydi. Ben böyle şiddetli bir depremi yaşamanın verdiği panik ve korkuyla herkese apartmana girmemesi gerektiğini söyledim. Başka bir apartmanda arkadaşımın kızının göçük altında kaldığı belirtildiğinden kurtarma çalışmaları için belirtilen yere gittim. Vefat eden şahısların aynı şekilde ölümünden üzüntü duymaktayım. Ben belediyede ve işin teknik kısmında bana söylenen her yükümlülüğü yerine getirdim ve eksik bir şey bırakmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Sanık Atilla Tuğran ise binanın sorumlu mühendisi olduğunu belirterek, "Ben üzerime düşen yükümlülükleri tam olarak yerine getirdim. Binada kolon kesildiğine dair dosyada delil ve fotoğraflar bulunmaktadır. Binaya giren insanlar ikinci depremde hayatını kaybetmiştir. Binanın kolon kesilmeyen bölümü yıkılmamış ayakta kalmıştır. Bina 25 yıllık bir binadır. Adalet Bakanlığının ilgili yönetmeliğinde yıpranma payı da belirtilmiştir. Bilirkişiler bunu da dikkate almamışlardır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Davaya katılan müştekiler ise depremde binanın yıkılması nedeniyle yakınlarını kaybettiklerini ve sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, muhtemel mağduriyetin önlenmesi, tutuklu sanıkların bu aşamada haklarında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmak kaydıyla tahliyelerine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de "konutu terk etmemek" adli kontrol tedbiriyle sanıklar Muzaffer Mete ile Atilla Tuğran'ın tahliyesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.