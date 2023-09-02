Adana'da dere kenarında bir kadının cansız bedeni bulundu

Adana’da dere kenarında bir kadının cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin bacak ve boyun kısımlarında yaralar olduğu görüldü.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde dere kenarında bir kadının cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’ndeki dere kenarında meydana geldi.

Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, dere kenarında yürürken kötü bir koku alıp çevreyi incelemeye başladı. Dere kenarında yürümeye devam eden vatandaşlar, bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede, 4-5 günlük olduğu tahmin edilen cansız bedenin bacak ve boyun kısımlarında yaraların olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.