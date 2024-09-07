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Adana'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. Kazada, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 07.09.2024 13:00
  • Giriş: 07.09.2024 13:00
  • Güncelleme: 07.09.2024 13:03
Kaynak: AA
Adana'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Adana'da minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ali Altuntaş yönetimindeki minibüs, Ergenuşağı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı.

Devrilen araçtaki Defne Beyazgül (4), Melisa Beyazgül (9), Rahime Beyazgül (36), Umut Beyazgül (15), Zeynep Altuntaş (10) ve Nur Sema Altuntaş (19) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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