Adana'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. Kazada, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adana'da minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Ali Altuntaş yönetimindeki minibüs, Ergenuşağı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı.
Devrilen araçtaki Defne Beyazgül (4), Melisa Beyazgül (9), Rahime Beyazgül (36), Umut Beyazgül (15), Zeynep Altuntaş (10) ve Nur Sema Altuntaş (19) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.