Adana'da devrilen traktördeki bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktördeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Ferhatlı Mahallesi'nde, Rıfat Temizkan (50) idaresindeki 01 RJ 445 plakalı traktör, kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Kazada, sürücü Temizkan ile traktördeki Vedat Gök (63) ağır yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vedat Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.