Adana'da doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde darp edildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darp edilen doktor, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde görev yaptığı aile sağlığı merkezinde bir doktor darp edildi.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, muayene sırasında tartıştığı Seracettin D. (48) tarafından darp edildi.
Sağlık merkezindeki diğer doktorların müdahalesinin ardından Gürler, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doktorun kafasına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Doktorun şikayeti üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı.