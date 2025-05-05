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Adana'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 05.05.2025 20:21
  • Giriş: 05.05.2025 20:21
  • Güncelleme: 05.05.2025 20:21
Kaynak: DHA
Adana'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri çiftçiyi tedirgin etti. Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, "Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim" dedi. Zarar tespit çalışmalarının, yağış sonlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi. (DHA)

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),(DHA)

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