Adana'da dönercide silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da bir dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Fevzi Güçlü hayatını kaybetti. Olay yerinde 20 boş kovan bulunurken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA-İHA
Adana'da dönercide gerçekleşen silahlı saldırıda işletme sahibi Fevzi Güçlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz şüpheli, önüne geldiği gece dönercisine tabancayla ateş açtı.
İş yerini kurşunlayan şahıs olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü (48), karnından vurularak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde yapılan incelemede 20 boş kovan bulundu.
Fevzi Güçlü'nün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.