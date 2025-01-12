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Adana'da düğünde maganda kurşunu: 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adana'da, sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın, ağır yaralandı.

Güncel
  • 12.01.2025 01:57
  • Giriş: 12.01.2025 01:57
  • Güncelleme: 12.01.2025 02:00
Kaynak: DHA
Adana'da düğünde maganda kurşunu: 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
DHA

Adana'da 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vuruldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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