Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Dervişiye Mahallesi'nde bulunan halk plajındaki bankta oturan Sadri Akarslan (30) ve arkadaşı Veli Can Ö'ye (29) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan iki arkadaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Akarslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akarslan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Demirtaş Mahallesi'nde toprağa verildi.

Polis ekipleri, zanlının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.