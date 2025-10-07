Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde ehliyet sınavına gizli kamera ve kulaklık düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Üst aramalarında cihazlar tespit edilen Sinan Y. ve Medine D. gözaltına alınırken, haklarında “ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet” suçundan işlem başlatıldı.

Güncel
  • 07.10.2025 10:13
  • Giriş: 07.10.2025 10:13
  • Güncelleme: 07.10.2025 10:47
Kaynak: AA
Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı
Fotoğraf: AA

Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Üst araması sırasında Sinan Y'nin kemerinin arkasına cihaz gizlediğini fark eden polis ekipleri, kulaklık da takan şüpheliyi gözaltına alındı.

Ekipler, adaylardan Medine D'nin de kıyafetinin iç kısmına dikilmiş cihaz ve kulağında kulaklık olduğu tespit etti.

Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol