Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Adana'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Üst araması sırasında Sinan Y'nin kemerinin arkasına cihaz gizlediğini fark eden polis ekipleri, kulaklık da takan şüpheliyi gözaltına alındı.

Ekipler, adaylardan Medine D'nin de kıyafetinin iç kısmına dikilmiş cihaz ve kulağında kulaklık olduğu tespit etti.

Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.