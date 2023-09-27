Adana'da elektrik direğinden düşen kişi öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kiremithane Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan B.A. (49) dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düşme anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.