Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da emniyetin deposundan mühimmat çalınması olayında 7 tutuklama

Adana Valiliği, emniyetin deposundan çalınan mühimmatla ilgili adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7’sinin tutuklandığını açıkladı.

Güncel
  • 02.12.2024 19:43
  • Giriş: 02.12.2024 19:43
  • Güncelleme: 02.12.2024 19:46
Kaynak: iHA
Adana'da emniyetin deposundan mühimmat çalınması olayında 7 tutuklama
FOTOĞRAF: İHA

Adana Valiliği, emniyetin deposundan çalınan mühimmatla ilgili adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7’sinin tutuklandığını açıkladı.

Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır."

BirGün'e Abone Ol