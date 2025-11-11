Adana'da ev yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, akşam saatleri sıralarında Adana'nın Kozan ilçesinde Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerinde bulunan A.G.'ye ait evde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kısmen kullanılamaz hale gelirken, yangına uykuda yakalanan ev sahibi A.G. oğlu M.G. eşi N.G. ve N.G. dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.