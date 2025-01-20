Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın 27 Ekim 2024'te Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki müstakil evine gelen 2 kişiye defterin arasına gizlediği 14,83 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

M.Ü'nün benzer suçlardan kaydının olduğunu ifade eden savcı, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık ise uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.Ü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.