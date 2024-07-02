Adana'da fabrikada yangın

Adana'da, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde levha ve parke üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki levha ve parke üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Edinbilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki MDF, yonga levha, laminant parke ve kapı paneli üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

Fabrikada çalışan işçiler, dumanların yükseldiğini görünce polis ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın dört bir yanından yangına müdahaleye başlandı. Ekiplerin müdahelesinin ardından yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.