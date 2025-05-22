Adana'da fabrikadaki boş havuza düşen işçi yaralandı
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tekstil fabrikasındaki boş havuza düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan henüz ismi öğrenilemeyen işçi, dengesini kaybetmesi nedeniyle boş su havuzuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla havuzdan çıkarılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.