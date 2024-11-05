Adana'da Fahriye Asena Eskikanber'i katleden polis, hastanede öldü
Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 Kasım'da kendisinden ayrılan Fahriye Asena Eskikanber'i tabancayla öldüren, ardından intihar girişiminde bulunan Muhammet Kürşat Daniyar isimli polis, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü.
Kaynak: İHA
Adana’da kendisinden ayrılan kadını, bir işyerinde öldürdükten sonra intihar eden polis, hayatınım kaybetti.
Olay, 3 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesindeki bir işyerinde meydana geldi.
Polis Muhammet Kürşat Daniyar (29), kendisinden ayrılan Fahriye Asena Eskikanber'i (25) tabanca ile başından vurup ardından intihar girişiminde bulundu.
Eskikanber'in cansız bedeni, bölgede yapılan incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SEVGİLİ OLMAYI REDDETTİ
Yapılan otopsisinin ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.
Eskikanber'i tekrar sevgili olmak için ikna edemeyince öldürdüğü belirtilen polis Daniyar, kaldırıldığı özel hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.