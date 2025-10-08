Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle uçan okul çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Bucak Mahallesi'ndeki Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin derslik ve atölye binalarının çatıları uçtu, bahçedeki bazı ağaçlar devrildi.

Uçan çatı ve devrilen ağaçlar nedeniyle okul bahçesinde park halinde bulanan bazı araçlar zarar gördü.

Öğrencilerin evlerine gönderildiği okulda, eğitime 2 gün ara verildi.

Olayın öğrenciler dersteyken gerçekleştiği öğrenildi.