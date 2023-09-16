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Adana'da gölete giren çocuk boğuldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sulama göletine giren çocuk boğuldu.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 23:29
  • Giriş: 16.09.2023 23:29
  • Güncelleme: 16.09.2023 23:29
Kaynak: AA
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Adana'da gölete giren çocuk boğuldu

Çatalçam Mahallesi'nde arkadaşıyla gölete giren 13 yaşındaki Ömer Bektaş suda kayboldu.

İhbar üzerine gölete gelen jandarma ekipleri ile çevredekiler kıyıda arama çalışması gerçekleştirdi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığından olay yerine gelen dalgıçlar suda arama çalışması yaptı.

Bektaş'ın cesedini bulan dalgılar sudan çıkardı.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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