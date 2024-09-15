Adana'da hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
İstiklal Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Mehmet Şerif İlhanlı (80) idaresindeki 01 AYG 252 plakalı triportör (3 tekerlekli motosiklet), kaldırımdan yola indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje yöneldi.
Bu sırada C.B. (35) idaresindeki 01 DUV 21 plakalı hafif ticari araç triportöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İlhanlı, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.