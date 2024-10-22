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Adana'da helikopter destekli operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde helikopter destekli operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 22.10.2024 23:34
  • Giriş: 22.10.2024 23:34
  • Güncelleme: 22.10.2024 23:34
Kaynak: AA
Adana'da helikopter destekli operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "yaralama" ve "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda bir polis helikopteriyle de havadan gözetleme yapıldı.

Polis ekipleri, arama yaptıkları adreslerde aranan 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.

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