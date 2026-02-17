Adana'da helikopter pisti olarak kullanılan alan heyelanda çöktü

Adana'nın Feke ilçesinde helikopter pisti olarak kullanılan alan heyelan nedeniyle çöktü.

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Saimbeyli kara yolu Arıkayası mevkisinde helikopter pisti olarak kullanılan alanda çökme oldu.

Çökmenin ardından Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlarken ekipler onarım çalışması başlattı.