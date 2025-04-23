Adana'da iki kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Adana’da 22 yaşındaki zanlı, apartman dairesinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daireye girdiklerinde Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran'ın (37) tabancayla öldürüldüğünü tespit etti.

Çalışmalarını genişleterek sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu belirledi.

Şüphelinin Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını saptayan ekipler, söz konusu binaya operasyon düzenledi.

Baskın sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı apartman damında tabancayla intihar etti.

Olay yerindeki çalışmaların ardından Eser'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.