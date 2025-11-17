Adana'da iki motosiklet çarpıştı; kuzen olan 2 sürücü öldü

Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)-ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada kuzen olan sürücüler Eyüp Cihan Yıldız (17) ile Mehmet Yıldız (15), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Cihan Yıldız yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen kuzeni Mehmet Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirldi. Eyüp Cihan Yıldız ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Camili Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

